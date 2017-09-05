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Правоохранители разыскивают мужчину с ружьём, который ранил троих граждан и полицейского в Лебедевке
12:47 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области принимаются меры по задержанию злоумышленника, который из охотничьего ружья ранил трех гражданских лиц и участкового, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 10:36 в Татарбунарское отделение полиции Арцизского отдела полиции поступило сообщение о том, что в с. Лебедевка произошла стрельба. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что у местного жителя возник конфликт с тремя гражданами. В результате конфликта мужчина совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта. Все четверо получили огнестрельные ранения.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст. 115 и 345 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства конфликта. С места происшествия изъят пистолет травматического действия.

Злоумышленник с ружьем скрылся. Сейчас его личность установлена, принимаются меры по его задержанию.

ДОПОЛНЕНО.

Спустя пару часов злоумышленник был задержан. Ружье изъято. Расследование продолжается.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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