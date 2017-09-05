Правоохранители разыскивают мужчину с ружьём, который ранил троих граждан и полицейского в Лебедевке

12:47 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области принимаются меры по задержанию злоумышленника, который из охотничьего ружья ранил трех гражданских лиц и участкового, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 10:36 в Татарбунарское отделение полиции Арцизского отдела полиции поступило сообщение о том, что в с. Лебедевка произошла стрельба. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что у местного жителя возник конфликт с тремя гражданами. В результате конфликта мужчина совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта. Все четверо получили огнестрельные ранения.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст. 115 и 345 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства конфликта. С места происшествия изъят пистолет травматического действия.

Злоумышленник с ружьем скрылся. Сейчас его личность установлена, принимаются меры по его задержанию.

ДОПОЛНЕНО.

Спустя пару часов злоумышленник был задержан. Ружье изъято. Расследование продолжается.