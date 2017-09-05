«Следователи изучают изъятую документацию по огнезащите и сигнализации в лагере «Виктория», — облпрокуратура

09:33 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи, выясняющие причины пожара в детском лагере «Виктория», в настоящее время исследуют изъятую документацию на предмет выявления нарушении при проведении строительства, реконструкции и оснащения лагеря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области и Управлением защиты экономики органов полиции в Одесской области в ходе расследования причин и обстоятельств пожара и гибели детей в лагере «Виктория» провели 20 сентября санкционированные обыски на предприятиях, осуществлявших строительство и реконструкцию корпусов детского оздоровительного комплекса.

Кроме того, правоохранительные органы провели следственные действия и изъяли документацию у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у предприятия, которое по документам выступало заказчиком сигнализационных систем.

Также сейчас следствие изучает соответствующую финансовую документацию об открытии и распоряжение счетами, движении, получении средств на указанные мероприятия и тому подобное.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.