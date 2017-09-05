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Глава Нацполиции поблагодарил одесских правоохранителей за поддержание порядка 18 и 20 сентября
08:50 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поблагодарил одесских правоохранителей за поддержание общественного порядка во время массовых акций в Черноморске 18 сентября и Одессе 20 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в Департаменте коммуникации НПУ.

По информации департамента, во время брифинга 20 сентября С. Князев отметил, что в этот день под стенами городского совета в Одессе участники акции применили против правоохранителей слезоточивый газ и огнетушители. Однако этот факт не помешал полиции выполнить свою работу и обеспечить безопасность граждан.

«Сегодня в городе Одесса полиция обеспечила охрану общественного порядка. Несколько правоохранителей получили телесные повреждения, поскольку активная часть граждан использовала слезоточивый газ. В настоящее время основные мероприятия закончились, большинство митингующих разошлись. Депутаты городского совета приняли решение закрыть сессию», — сообщил он.

Председатель Нацполиции выразил благодарность полицейским Одесской области за работу по обеспечению безопасности участников массовых акций, которые в последние дни произошли в нескольких городах области.

«Хочу поблагодарить работников полиции Одесского региона за то, что они обеспечивали общественный порядок, несмотря на то, что ряд работников и бойцов Национальной гвардии получили телесные повреждения», — подчеркнул С. Князев.

Напомним, что 18 сентября работники полиции охраняли правопорядок во время слушания в Черноморском суде «дела 2 мая», а 20 сентября — во время сессии Одесского городского совета. По данным отдела коммуникации ГУНП области, во время вчерашних стычек с активистами, требовавшими отставки городской власти, 36 правоохранителей получили телесные повреждения. Данных о числе пострадавших со второй стороны нет.

При этом, по сообщениям ряда СМИ, люди, охранявшие одесскую мэрию от вторжения активистов, не хотели пропускать даже прокурора области и руководителя областной полиции.

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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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