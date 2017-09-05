Инспектор рыбоохранного патруля и его помощник-общественник подозреваются в вымогательстве взяток

15:12 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственный инспектор Одесского рыбоохранного патруля (Измаильский участок) и его общественный помощник подозреваются в вымогательстве у частного лица-рыболова средств в сумме 18 тыс. грн. ежемесячно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, 19 сентября работники Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона совместно с работниками УСБ Украины г. Измаил и сотрудниками УСБ Украины в Одесской области в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды задержали общественного помощника инспектора Одесского рыбоохранного патруля.

Досудебным расследованием установлено, что за несоздание препятствий в осуществлении рыболовной деятельности гражданскому лицу инспектор со своим общественным помощником требовали неправомерную выгоду в сумме 18 тыс. грн. ежемесячно.

Во время передачи части оговоренной суммы — 5 тыс. грн. общественный помощник был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Всего он успел получить 9 тыс. грн.

Сейчас военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины проводятся обыски по месту работы и проживания подозреваемых лиц.

Государственному инспектору и общественному помощнику инспектора готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.