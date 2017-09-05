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Инспектор рыбоохранного патруля и его помощник-общественник подозреваются в вымогательстве взяток
15:12 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственный инспектор Одесского рыбоохранного патруля (Измаильский участок) и его общественный помощник подозреваются в вымогательстве у частного лица-рыболова средств в сумме 18 тыс. грн. ежемесячно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, 19 сентября работники Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона совместно с работниками УСБ Украины г. Измаил и сотрудниками УСБ Украины в Одесской области в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды задержали общественного помощника инспектора Одесского рыбоохранного патруля.
Досудебным расследованием установлено, что за несоздание препятствий в осуществлении рыболовной деятельности гражданскому лицу инспектор со своим общественным помощником требовали неправомерную выгоду в сумме 18 тыс. грн. ежемесячно.
Во время передачи части оговоренной суммы — 5 тыс. грн. общественный помощник был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Всего он успел получить 9 тыс. грн.
Сейчас военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины проводятся обыски по месту работы и проживания подозреваемых лиц.
Государственному инспектору и общественному помощнику инспектора готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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