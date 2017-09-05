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Прокурор области пообещал митингующим объективного расследования событий в лагере «Виктория»
14:31 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокурор области Олег Жученко заверил участникам акции на Думской площади, что правоохранительные органы проведут всестороннее и объективное расследование трагических событий в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня, 20 сентября, прокурор Одесской области Олег Жученко встретился с гражданами — участниками антикоррупционной акции перед зданием мэрии.
Руководитель прокуратуры проинформировал присутствующих о состоянии расследования гибели детей при пожаре в лагере «Виктория».
«Оперативно, с первой минуты расследования фактов служебной халатности, следователи прокуратуры изъяли и уже изучают документацию Одесского городского совета, в том числе из Департамента образования, структурных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и из других учреждений», — О. отметил Жученко.
Прокурор области допускает возможность привлечения специалистов для объективности и открытости расследования трагических событий.
Также руководитель областного ведомства акцентировал внимание присутствующих на том, что прокуратура «категорически не согласна с оправдательным приговором по 19 фигурантам «дела 2 мая».
Он также сообщил, что значительный объем материалов, полученных прокуратурой и полицией Одесской области уже после передачи дела в суд, во внимание судом принят не был. А прокуратура намерена и в дальнейшем отстаивать принципиальную позицию в этом вопросе и уже готовит апелляционную жалобу на решение суда.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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