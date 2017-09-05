Прокурор области пообещал митингующим объективного расследования событий в лагере «Виктория»

14:31 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокурор области Олег Жученко заверил участникам акции на Думской площади, что правоохранительные органы проведут всестороннее и объективное расследование трагических событий в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 20 сентября, прокурор Одесской области Олег Жученко встретился с гражданами — участниками антикоррупционной акции перед зданием мэрии.

Руководитель прокуратуры проинформировал присутствующих о состоянии расследования гибели детей при пожаре в лагере «Виктория».

«Оперативно, с первой минуты расследования фактов служебной халатности, следователи прокуратуры изъяли и уже изучают документацию Одесского городского совета, в том числе из Департамента образования, структурных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и из других учреждений», — О. отметил Жученко.

Прокурор области допускает возможность привлечения специалистов для объективности и открытости расследования трагических событий.

Также руководитель областного ведомства акцентировал внимание присутствующих на том, что прокуратура «категорически не согласна с оправдательным приговором по 19 фигурантам «дела 2 мая».

Он также сообщил, что значительный объем материалов, полученных прокуратурой и полицией Одесской области уже после передачи дела в суд, во внимание судом принят не был. А прокуратура намерена и в дальнейшем отстаивать принципиальную позицию в этом вопросе и уже готовит апелляционную жалобу на решение суда.