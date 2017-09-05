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36 правоохранителей пострадали в сегодняшних стычках с митингующими на Думской площади
12:17 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате стычек с активистами, пытавшимися прорваться на сегодняшнее заседание сессии горсовета, получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, «Все события, которые происходят у одесского горсовета, документируются работниками полиции. Происходящему, а также лицам, принимавшим участие в событиях, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка.
Призываем участников акции не совершать противоправных действий и не нарушать общественный порядок».
В отделе добавили, что полиция продолжает охранять общественный порядок возле здания горсовета.
По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В результате действий некоторых активистов пострадали и обратились за медицинской помощью 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины.
Данных о пострадавших от второй стороны пока нет. В отделе также подтвердили, что как митингующие, так и правоохранители использовали слезоточивый газ.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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