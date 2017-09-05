36 правоохранителей пострадали в сегодняшних стычках с митингующими на Думской площади

12:17 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате стычек с активистами, пытавшимися прорваться на сегодняшнее заседание сессии горсовета, получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, «Все события, которые происходят у одесского горсовета, документируются работниками полиции. Происходящему, а также лицам, принимавшим участие в событиях, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка.

Призываем участников акции не совершать противоправных действий и не нарушать общественный порядок».

В отделе добавили, что полиция продолжает охранять общественный порядок возле здания горсовета.

По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате действий некоторых активистов пострадали и обратились за медицинской помощью 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины.

Данных о пострадавших от второй стороны пока нет. В отделе также подтвердили, что как митингующие, так и правоохранители использовали слезоточивый газ.