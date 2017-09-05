«Полиция держит под контролем ситуацию у одесской мэрии», — ГУНП

11:29 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По заявлению отдела коммуникации полиции Одесской области, «в настоящее время полицейские полностью держат под контролем» ситуацию возле одесской мэрии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По данным СМИ, с момента начала сессии толпа активистов пыталась прорваться в здание горсовета, окруженное кольцом правоохранителей. При этом возникали периодические стычки с полицией, по свидетельству некоторых журналистов, в ход шли пиротехнические средства и баллончики со слезоточивым газом.

Как заявили в отделе коммуникации ГУНП области, «Сессия Одесского горсовета начала свою работу. Сессионный зал мэрии переполнен, о чем гражданам, собравшихся под зданием, сообщили с помощью громкоговорителя.

Несмотря на это предупреждение, некоторые из митингующих попытались пройти в помещение горсовета, пропускной режим в котором осуществляется сотрудниками мэрии.

Между активистами и правоохранителями, которые обеспечивают охрану общественного порядка, возникла потасовка. Грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

В настоящее время полицейские полностью держат ситуацию под контролем».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в заседании сессии объявлен перерыв, мэр предложил депутатам пообщаться с пришедшими активистами.