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«Полиция держит под контролем ситуацию у одесской мэрии», — ГУНП
11:29 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По заявлению отдела коммуникации полиции Одесской области, «в настоящее время полицейские полностью держат под контролем» ситуацию возле одесской мэрии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По данным СМИ, с момента начала сессии толпа активистов пыталась прорваться в здание горсовета, окруженное кольцом правоохранителей. При этом возникали периодические стычки с полицией, по свидетельству некоторых журналистов, в ход шли пиротехнические средства и баллончики со слезоточивым газом.
Как заявили в отделе коммуникации ГУНП области, «Сессия Одесского горсовета начала свою работу. Сессионный зал мэрии переполнен, о чем гражданам, собравшихся под зданием, сообщили с помощью громкоговорителя.
Несмотря на это предупреждение, некоторые из митингующих попытались пройти в помещение горсовета, пропускной режим в котором осуществляется сотрудниками мэрии.
Между активистами и правоохранителями, которые обеспечивают охрану общественного порядка, возникла потасовка. Грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
В настоящее время полицейские полностью держат ситуацию под контролем».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в заседании сессии объявлен перерыв, мэр предложил депутатам пообщаться с пришедшими активистами.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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