Кучурганские таможенники выявили на границе две старообрядческие иконы XIX века

10:06 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские таможенники и пограничники в пункте пропуска «Кучурган — Первомайск» выявили две старообрядческие иконы, приблизительно датированные XIX веком, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе ГУ ГФС области.

По информации пресс-службы, предметы религиозного культа были выявлены таможенниками совместно с пограничниками в пункте пропуска «Кучурган — Первомайск» таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни ГФС.

Две православные иконы, приблизительно датированные концом ХІХ столетия, пыталась незаконно переместить через границу гражданка России, которая следовала из Молдовы в качестве пассажира в автомобиле под управлением гражданина Молдовы. Для пересечения таможенной границы они выбрали «зеленый коридор», декларируя действиями отсутствие любых предметов, которые нуждаются в обязательном декларировании.

Тем не менее, на основании анализа и оценки рисков транспортное средство было направлено на канал движения “красный коридор” для проведения осмотра. Среди личных вещей гражданки был выявлен чехол-сумка, в котором находились завернутые в одеяло иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» (44,5х37,5х3 см) и Феодоровской Божьей Матери (35,8х31,5х2,5 см).

Обе иконы являются старообрядческими. Они изготовлены на доске в традиционной технике яичной темперы.

Несколькими днями ранее в этом же пункте пропуска гражданин Молдовы пытался таким же образом переместить через «зеленый коридор» киотный крест, изготовленный из металла, похожего на медь, длиной почти 13 см. По его словам, крест ему подарил месяц назад знакомый из России.

Приблизительное время изготовления культовой находки — XVIII — начало XIX столетия.

Точную дату изготовления, ценность и стоимость церковных реликвий определит экспертиза, а дальнейшую их судьбу решит суд.