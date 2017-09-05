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Полицейские на Люстдорфской дороге выявили у мужчины 70 боевых патронов
17:25 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Таировского отделения полиции во время отработки на Люстдорфской дороге изъяли у одессита боеприпасы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП области.
По информации отдела, во время проведения оперативных мероприятий сотрудники Таировского отделения полиции на ул. Люстдорфская дорога обнаружили у 31-летнего одессита патроны в количестве 70 штук.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 263 ч. 1 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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