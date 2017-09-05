Военная прокуратура добилась возвращения пограничникам участка с причалами для катеров на берегу Дуная

15:18 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона добилась в суде возвращения Госпогранслужбе незаконно переданного в аренду участка на побережье р. Дунай, где размещаются причалы, предназначенные для эксплуатации морских катеров ГПСУ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, 13 сентября решением хозяйственного суда Одесской области было удовлетворено исковое заявление военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины, признан недействительным договор аренды земли и истребован в пользу государства в лице Администрации Государственной пограничной службы Украины земельный участок в г. Измаил на ул. Нахимова, 258.

Установлено, что в сентябре 2004 года незаконным решением Измаильского городского совета прекращено право постоянного пользования ГПСУ земельным участком на побережье р. Дунай площадью 2,4 га, где расположены причалы, предназначенные для эксплуатации морских пограничных катеров.

Вместо этого указанный участок был предоставлен в аренду сроком на 49 лет обществу с ограниченной ответственностью для эксплуатации административного здания, ремонтных мастерских и отстоя маломерных судов.

«Таким образом, Измаильский городской совет, заключая вышеупомянутый договор аренды земли и не имея никаких полномочий на владение, пользование и распоряжение земельным участком, вопреки требованиям Закона Украины «Об аренде земли» и Земельного кодекса Украины, самовольно и незаконно распорядился землями обороны.

Дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций и только благодаря настойчивости и твердой позиции военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона пришло к своему справедливому завершению», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас военная прокуратура принимает меры для реального исполнения решения суда, которым указанный земельный участок возвращается законному пользователю — Администрации Государственной пограничной службы Украины.