Полиция проверяет сообщение о минировании стройки на Таирова

13:07 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет сообщение о минировании строительной площадки на ул. Академика Вильямса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня в 11:50 в полицию поступило сообщение о том, что заминировано место строительства на ул. Академика Вильямса.

В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.