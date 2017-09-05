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Полиция проверяет информацию о запланированном взрыве на Дерибасовской
10:17 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию о запланированном взрыве на улице Дерибасовской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, на спецлинию «102» поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что услышала от неизвестного мужчины о запланированном взрыве на ул. Дерибасовская.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.
Информация проверяется.
«Полиция приносит извинения за временные неудобства. Это для вашей безопасности», — обратились к гражданам в ГУНП.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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