Полиция проверяет информацию о запланированном взрыве на Дерибасовской

10:17 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию о запланированном взрыве на улице Дерибасовской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, на спецлинию «102» поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что услышала от неизвестного мужчины о запланированном взрыве на ул. Дерибасовская.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.

Информация проверяется.

«Полиция приносит извинения за временные неудобства. Это для вашей безопасности», — обратились к гражданам в ГУНП.