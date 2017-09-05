Полиция открыла еще одно уголовное производство по фактам событий возле Черноморского суда

09:59 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция открыла еще одно уголовное производство по фактам вчерашних событий возле Черноморского суда — по статье, предусматривающей уголовную ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что участники акции распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку в работников полиции. Ранее по факту событий, имевших место 18 сентября у Черноморского городского суда, было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь следователи также внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черноморском суде рассматривалось «дело 2 мая». При обеспечении общественной безопасности 20 полицейских получили различные телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.