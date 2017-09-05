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Полиция открыла еще одно уголовное производство по фактам событий возле Черноморского суда
09:59 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция открыла еще одно уголовное производство по фактам вчерашних событий возле Черноморского суда — по статье, предусматривающей уголовную ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
В отделе напомнили, что участники акции распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку в работников полиции. Ранее по факту событий, имевших место 18 сентября у Черноморского городского суда, было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Теперь следователи также внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Черноморском суде рассматривалось «дело 2 мая». При обеспечении общественной безопасности 20 полицейских получили различные телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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