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Суд взял под арест на 2 месяца директора и ответственную за пожарную безопасность воспитательницу лагеря «Виктория»
09:12 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору и ответственной за пожарную безопасность воспитательнице лагеря «Виктория», где в результате пожара погибли трое детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 18 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору лагеря «Виктория», где в результате пожара погибли дети. Решением суда подозреваемому назначено 60 суток ареста без права внесения залога.
Такая же мера пресечения назначена воспитательнице детского лагеря «Виктория», которая была ответственной за пожарную безопасность в детском учреждении.
Как сообщалось, в ночь с 15 на 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском лагере «Виктория», в результате чего погибли трое детей.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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