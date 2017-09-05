Суд взял под арест на 2 месяца директора и ответственную за пожарную безопасность воспитательницу лагеря «Виктория»

09:12 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору и ответственной за пожарную безопасность воспитательнице лагеря «Виктория», где в результате пожара погибли трое детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 18 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору лагеря «Виктория», где в результате пожара погибли дети. Решением суда подозреваемому назначено 60 суток ареста без права внесения залога.

Такая же мера пресечения назначена воспитательнице детского лагеря «Виктория», которая была ответственной за пожарную безопасность в детском учреждении.

Как сообщалось, в ночь с 15 на 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском лагере «Виктория», в результате чего погибли трое детей.