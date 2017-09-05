|
|
Киевский райсуд взял под стражу двоих обвиняемых по «делу 2 мая»
08:47 / 19.09.2017
ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Двоим обвиняемым по «делу 2 мая» вчера, 18 сентября, снова были избраны меры пресечения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 18 сентября прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 г.: гражданину Украины и гражданину Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Киевским районным судом г. Одесса подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», вчера, 18 сентября, дело обвиняемых по «событиям 2 мая» рассматривалось в горсуде Черноморска. Суд отклонил обвинения, представленные прокуратурой, и отпустил подозреваемых из-под стражи прямо в зале суда. Руководство прокуратуры области заявило о намерении обжаловать это решение.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
15:18 19.09.2017
Военная прокуратура добилась возвращения пограничникам участка с причалами для катеров на берегу Дуная
13:55 19.09.2017
13:07 19.09.2017
11:43 19.09.2017
10:35 19.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 2.546
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»