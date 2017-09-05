Киевский райсуд взял под стражу двоих обвиняемых по «делу 2 мая»

08:47 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Двоим обвиняемым по «делу 2 мая» вчера, 18 сентября, снова были избраны меры пресечения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 18 сентября прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 г.: гражданину Украины и гражданину Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Киевским районным судом г. Одесса подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», вчера, 18 сентября, дело обвиняемых по «событиям 2 мая» рассматривалось в горсуде Черноморска. Суд отклонил обвинения, представленные прокуратурой, и отпустил подозреваемых из-под стражи прямо в зале суда. Руководство прокуратуры области заявило о намерении обжаловать это решение.