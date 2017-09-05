Прокуратура готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор по фигурантам «дела 2 мая»

18:31 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области категорически не согласна с решением Ильичевского городского суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор по фигурантам «дела 2 мая», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 18 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В заявлении пресс-службы отмечается: «С марта 2015 г. по поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура Одесской области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве по факту трагических событий, произошедших 2 мая 2014 г. на ул. Греческой, Греческой площади и возле Дома профсоюзов.

В результате массовых беспорядков 2 мая 2014 г. погибло 48 человек и травмировано 250 граждан.

В ходе судебного разбирательства представители прокуратуры ориентировали суд на назначение обвиняемым наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет в зависимости от степени тяжести уголовного преступления.

Доказательства, полученные следователями органов полиции и прокуратуры Одесской области после передачи уголовного производства центральным аппаратом органов внутренних дел в Одессу по событиям 2 мая и предоставленные суду, приняты не были.

18 сентября 2017 г. коллегией Ильичевского городского суда вынесен оправдательный приговор в отношении всех лиц, причастных к массовым беспорядкам 2 мая 2014 г., которые привели к гибели людей.

Прокуратура категорически не согласна с указанным решением суда, грубо нарушающим нормы Закона, и уже готовит апелляционную жалобу».

«Кроме того, в зале судебного заседания в понедельник, 18 сентября, прокуратура Одесской области сообщила двум фигурантам массовых беспорядков о подозрении в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе.