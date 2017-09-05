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Суд Черноморска отпустил обвиняемых по «делу 2 мая»
18:23 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 сентября, Черноморский городской суд, где продолжалось слушание дела о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе, вынес окончательный приговор по этому делу, сняв обвинения со всех обвиняемых и освободив их из-под стражи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 18 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, сегодня Черноморский городской суд, где проходило слушание дела 2 мая, вынес окончательный приговор по этому делу. Его решением были сняты обвинения по всем обвиняемых, которые были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.
«В течение всего судебного заседания охрану общественного порядка в здании суда и на прилегающей к нему территории обеспечивают работники полиции и Национальной гвардии.
После вынесения приговора несогласные с приговором суда общественные активисты пытались прорваться в здание суда и вели себя агрессивно. Они совершали хулиганские действия, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой.
Полиция пресекла противоправные действия правонарушителей.
Сейчас на указанном месте продолжают находиться работники полиции и бойцы Национальной гвардии Украины», — также сообщили в отделе.
Полиция Одесской призывает граждан не нарушать общественный порядок и действовать исключительно в правовом поле, не провоцируя правоохранителей, обеспечивающих охрану публичной безопасности и порядка.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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