Суд Черноморска отпустил обвиняемых по «делу 2 мая»

18:23 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 сентября, Черноморский городской суд, где продолжалось слушание дела о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе, вынес окончательный приговор по этому делу, сняв обвинения со всех обвиняемых и освободив их из-под стражи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 18 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, сегодня Черноморский городской суд, где проходило слушание дела 2 мая, вынес окончательный приговор по этому делу. Его решением были сняты обвинения по всем обвиняемых, которые были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.

«В течение всего судебного заседания охрану общественного порядка в здании суда и на прилегающей к нему территории обеспечивают работники полиции и Национальной гвардии.

После вынесения приговора несогласные с приговором суда общественные активисты пытались прорваться в здание суда и вели себя агрессивно. Они совершали хулиганские действия, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой.

Полиция пресекла противоправные действия правонарушителей.

Сейчас на указанном месте продолжают находиться работники полиции и бойцы Национальной гвардии Украины», — также сообщили в отделе.

Полиция Одесской призывает граждан не нарушать общественный порядок и действовать исключительно в правовом поле, не провоцируя правоохранителей, обеспечивающих охрану публичной безопасности и порядка.