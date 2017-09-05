Полицейские задержали в Одессе торговца боеприпасами

13:15 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе правоохранители разоблачили злоумышленника, который пытался продать боевую гранату, а по его месту проживания было обнаружено большое количество патронов к автоматическому оружию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в Приморский ОП поступила информация о том, что «гражданами замечена подозрительная личность, которая пытается продать боеприпасы».

С целью проверки информации полицейские немедленно прибыли на место происшествия и выявили подозрительного гражданина, у которого при проверке была обнаружена боевая граната без запала. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

В дальнейшем, при проведении санкционированного обыска комнаты в отеле, которую снимал злоумышленник, сотрудники полиции совместно с экспертами-взрывотехниками обнаружили и изъяли большое количество патронов к автоматическому оружию, а также запал к гранате. Указанный арсенал злоумышленник пытался продать на территории города.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят проверку задержанного в связи с возможной причастностью к совершению других уголовных преступлений.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения, проводятся необходимые следственные действия.