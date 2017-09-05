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Полицейские задержали в Одессе торговца боеприпасами
13:15 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе правоохранители разоблачили злоумышленника, который пытался продать боевую гранату, а по его месту проживания было обнаружено большое количество патронов к автоматическому оружию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, в Приморский ОП поступила информация о том, что «гражданами замечена подозрительная личность, которая пытается продать боеприпасы».
С целью проверки информации полицейские немедленно прибыли на место происшествия и выявили подозрительного гражданина, у которого при проверке была обнаружена боевая граната без запала. Мужчина был доставлен в отдел полиции.
В дальнейшем, при проведении санкционированного обыска комнаты в отеле, которую снимал злоумышленник, сотрудники полиции совместно с экспертами-взрывотехниками обнаружили и изъяли большое количество патронов к автоматическому оружию, а также запал к гранате. Указанный арсенал злоумышленник пытался продать на территории города.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят проверку задержанного в связи с возможной причастностью к совершению других уголовных преступлений.
Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения, проводятся необходимые следственные действия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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