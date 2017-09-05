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Прокуратура области изымает документацию по введению в эксплуатацию и проверкам лагеря «Виктория»
11:19 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по фактам служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория», изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проведению проверок в лагере, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура области 16 сентября начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации г. Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.
Во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверкам в детском лагере «Виктория» и другие.
Ранее Одесская местная прокуратура №1 совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Кроме того, сотрудниками полиции задержана сотрудница лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении. Ей сообщено о подозрении.
Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ночь с 15 на 16 сентября в результате пожара в одном из корпусов лагеря «Виктория» погибли трое детей. Ещё трое госпитализированы. Деревянный корпус площадью около 500 кв. м выгорел полностью.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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