По факту пожара в «Виктории» открыто производство по статье «Нарушение требований пожарной безопасности»

11:09 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту ночного пожара в детском комплексе «Виктория», где погибли двое детей, открыто производство с предварительной квалификацией «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По информации отдела, 15 сентября в 23:42 в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Дача Ковалевского горит детский лагерь «Виктория». Сотрудники полиции и спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС области.

В результате происшествия погибли 2 детей.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной отдельно стоящей деревянной постройке. Площадь возгорания составила около 450 кв. м. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

После ликвидации огня, примерно в 3:02,на месте происшествия были обнаружены два обгоревших трупа детей.

Кроме того, в больницу доставлены двое 11-летних детей: девочка с диагнозом «ушиб позвоночника, тупая травма живота» и мальчик с диагнозом «отравление продуктами горения».

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.