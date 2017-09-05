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По факту пожара в «Виктории» открыто производство по статье «Нарушение требований пожарной безопасности»
11:09 / 16.09.2017
ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту ночного пожара в детском комплексе «Виктория», где погибли двое детей, открыто производство с предварительной квалификацией «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
По информации отдела, 15 сентября в 23:42 в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Дача Ковалевского горит детский лагерь «Виктория». Сотрудники полиции и спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС области.
В результате происшествия погибли 2 детей.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной отдельно стоящей деревянной постройке. Площадь возгорания составила около 450 кв. м. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
После ликвидации огня, примерно в 3:02,на месте происшествия были обнаружены два обгоревших трупа детей.
Кроме того, в больницу доставлены двое 11-летних детей: девочка с диагнозом «ушиб позвоночника, тупая травма живота» и мальчик с диагнозом «отравление продуктами горения».
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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