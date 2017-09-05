Одесская семья с тремя несовершеннолетними детьми стала жертвой мошенников по недвижимости

17:03 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате аферы мошенницы с участием нотариуса и председателя СОН семью одесситов-предпринимателей с тремя несовершеннолетними детьми оставляют без жилья, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сами пострадавшие от действий мошенников заявили сегодня, 15 сентября, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как рассказала Светлана Хутак, эта история началась ещё в 2010 году, когда её престарелая мать Жаннетта Пасниченко подписала доверенность на право ведения всех её дел, а также на отчуждение части частного дома на некую гражданку Кошель, не имеющую с семьёй никаких родственных связей. В их доме на тот момент проживали и были прописаны также сама Светлана, её муж Шир Ага Хутак и трое их несовершеннолетних детей. Затем нотариус оформила дарственную на организатора сделки — ту самую гражданку Кошель.

При этом, по словам Светланы Хутак, сознательно не была учтена справка о составе семьи, документы на владение второй частью дома, прописка и факт проживания в доме троих несовершеннолетних детей. А председатель СОН «оформила новую домовую книгу на всю общую площадь дома, указав владельцем лишь Жаннетту Пасниченко и «забыв» указать остальных членов семьи. Чем грубо нарушила закон», — подчеркнула С. Хутак.

При этом Светлана продолжала оплачивать все коммунальные услуги, даже не подозревая, что её уже, практически, выписали из собственного дома вместе с детьми, а другая гражданка по документам завладела всем домом.

«Она перестала меня туда пускать и начала требовать моей выписки, подав иск в суд и предоставив справку о нашем непроживании в доме в течение года», — рассказала С. Хутак.

И хотя Малиновский райсуд признал право собственности за семьёй Хутак, спустя несколько лет Апелляционный суд «заочно», без их ведома, отменил решение суда первой инстанции.

По мнению потерпевшей, их семья пострадала от действий организованной преступной группировки по незаконному завладению имуществом. При этом, по словам С. Хутак, в ходе разбирательств были установлены подобные факты в отношении других жертв, а суды, не вдаваясь в подробности, без проведения следственных действий вынесли решения в пользу мошенницы.

Присутствовавший на пресс-конференции президент общественной организации малого и среднего бизнеса «Предприниматели Одесчины» Василий Кулинич подчеркнул, что семья Хутак «проявила себя как одни из самых порядочных налогоплательщиков, а также активных волонтёров, которые помогали и продолжают помогать воинам АТО тёплыми вещами».

А эксперт по правам человека, юрист Эфтехар Хатак заявил, что будет поддерживать обращение семьи к Президенту Украины, в Комитет по защите прав детей, Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру Одесской области, в ГУ Национальной полиции Одесской области и другие соответствующие инстанции.

Кроме того, по словам правозащитника, необходимо назначить почерковедческую экспертизу с целью разоблачить факт подделки документов нотариусом и председателем СОН.

Полная версия пресс-конференции доступна по ссылке: https://youtu.be/cnQwBzZovQc