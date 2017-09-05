Внефракционный нардеп рассказал о коррупционных схемах в украинской энергетике

13:17 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лидер Гражданского движения «Хвиля», заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак во время пребывания в Одессе рассказал о выявленных коррупционных схемах, которые позволяют проводить «накручивание» тарифов на энергоносители в стране, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Подробности работы коррупционных схем нардеп раскрыл на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье», озаглавленной «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам+»: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?».

В. Чумак рассказал, что в настоящее время он выступает в регионах страны с лекциями, являющимися его авторским образовательно-просветительским проектом. Речь идёт о разъяснении населению, особенно молодёжи, коррупционных схем в украинской экономике и возможных путей решения проблемы.

«Когда прочёл аналитические записки, касаемо «Роттердам+», суть их для меня оказалась наиболее проста — увеличение цены на уголь собственного производства за счёт непонятно чего... Поскольку мы, якобы, покупаем уголь в ЮАР и доставляем в Украину, а на самом деле поставки идут из России и зоны АТО, то, на самом деле, маржа, которая составила 100 тыс. грн. за тонну, уже вложена в тарифы на тепло, воду и свет. Я считаю, что это коррупционные схемы. Такая схема не может поддерживать экономику, она абсолютно экономически необоснованная. Кроме того, можно было найти и другие источники для поставки энергоносителей!», — заявил В. Чумак.

Депутат также сообщил, что в связи с выявлением этих схем, в январе 2017 г. он написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), и в феврале было открыто уголовное дело по этому факту. На сегодняшний день дело не закрыто и не приостановлено. А инициатор следит за ходом дела.

«Просто в деле отсутствуют основные фигуранты. Никому не объявлено подозрение. Однако, НАБУ провело выемку документов в Национальной комиссии по регулированию тарифов», — рассказал депутат. Он также выразил надежду на то, что НАБУ сделает «совершенно правильные выводы».