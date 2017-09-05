Одесса > Новости > Правоохранительные органы Главному тюремщику региона объявлено подозрение по фактам пыток арестантов Одесского СИЗО 12:55 / 15.09.2017 ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении руководителю Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. В пресс-службе напомнили, что прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по фактам пыток содержащихся в Одесском следственном изоляторе 18 августа. В четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК Украины) исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. «Руководитель управления обоснованно подозревается в том, что, будучи возмущен фактом убийства сотрудницы СИЗО, в сговоре с неустановленными работниками Государственной уголовно-исполнительной службы, организовал пытки задержанных. Незаконные действия были направлены на запугивание и наказание лиц, содержащихся в Одесском следственном изоляторе. В результате погрома, по данным следствия, причинена сильная физическая боль 15 заключенным», — уточнили в пресс-службе. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (истязание; служебный подлог, использование символики коммунистического режима) продолжается. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных преступлений. версия для печати