ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Главному тюремщику региона объявлено подозрение по фактам пыток арестантов Одесского СИЗО
12:55 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении руководителю Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В пресс-службе напомнили, что прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по фактам пыток содержащихся в Одесском следственном изоляторе 18 августа.

В четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК Украины) исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

«Руководитель управления обоснованно подозревается в том, что, будучи возмущен фактом убийства сотрудницы СИЗО, в сговоре с неустановленными работниками Государственной уголовно-исполнительной службы, организовал пытки задержанных.

Незаконные действия были направлены на запугивание и наказание лиц, содержащихся в Одесском следственном изоляторе.

В результате погрома, по данным следствия, причинена сильная физическая боль 15 заключенным», — уточнили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (истязание; служебный подлог, использование символики коммунистического режима) продолжается.

Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:54 15.09.2017
Ряду жителей Суворовского района на два дня отключат воду
17:41 15.09.2017
«7 километр» приглашает на ярмарку сельхозтоваров «Дары осени»
17:03 15.09.2017
Одесская семья с тремя несовершеннолетними детьми стала жертвой мошенников по недвижимости
13:34 15.09.2017
«Ввоз американского угля может быть оправдан только его низкой ценой», — мнение
13:17 15.09.2017
Внефракционный нардеп рассказал о коррупционных схемах в украинской энергетике


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.756