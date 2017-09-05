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Правоохранители Измаила разыскали сбежавшего 10-летнего мальчика и потерявшихся дедушку с 2-летней внучкой
10:21 / 15.09.2017
ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильские правоохранители разыскали сбежавшего к бабушке 10-летнего мальчика и потерявшихся дедушку с 2-летней внучкой, однако ответственность теперь грозит мамам обоих детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Измаильском отделе полиции в Одесской области.
По информации отдела, в отдел полиции обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что ее 10-летний сын самовольно ушел из дома и не вернулся. Было установлено, что мальчик открыл калитку и вышел со двора. Женщина обнаружила отсутствие ребенка через час. Сначала она пыталась сама найти сына, а после безрезультатных поисков она обратилась за помощью к правоохранителям.
«Мальчика нашли у его родной бабушки, с которой мать ребенка в ссоре и не общается. По словам ребенка, он соскучился по бабушке и решил сходить к ней в гости», — рассказала инспектор ювенальной превенции Измаильского отдела полиции Ольга Владычка.
Во втором случае дедушка вместе с двухлетней внучкой пошел в город прогуляться и не вернулся домой. Мать девочки пояснила полиции, что семья недавно переехала в город, поэтому члены семьи не знают расположения улиц и плохо ориентируются.
«На поиски девочки был задействован личный состав Измаильского отдела полиции. Под утро дедушка с внучкой были найдены. По словам мужчины, в тот день он выпил спиртного и решил покатать внучку на качелях... В обоих случаях все закончилось благополучно», — добавила инспектор.
С родителями были проведены профилактические беседы. Обе мамы привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в Измаильский горрайонный суд на рассмотрение.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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