Арестован подозреваемый в вооруженном ограблении в Черноморске

09:12 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству местной прокуратуры арестован без права на залог подозреваемый в вооруженном нападении на мужчину в Черноморске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения на 28-летнего жителя с. Александровка (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры подозреваемый арестован без права на залог.

В ходе расследования установлено, что 26-летний житель Черноморска решил завладеть средствами сотрудника коммерческой организации и договорился с ним о встрече для осуществления денежных операций.

Мужчина приехал на автомобиле по указанному адресу. В машину сразу подсел нападающий и начал угрожать оружием. После угроз он ударил мужчину рукояткой пистолета, схватил его сумку с крупной суммой средств и скрылся.

Пострадавший пытался догнать мужчину, но тот начал отстреливаться, сделав 4 выстрела. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

В результате преступных действий пострадавшему был нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен.

В понедельник, 11 сентября, сотрудники Черноморского отдела полиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Следствие устанавливает других возможных фигурантов преступления. Досудебное расследование продолжается.