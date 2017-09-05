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Арестован подозреваемый в вооруженном ограблении в Черноморске
09:12 / 15.09.2017
ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству местной прокуратуры арестован без права на залог подозреваемый в вооруженном нападении на мужчину в Черноморске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения на 28-летнего жителя с. Александровка (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
По ходатайству прокуратуры подозреваемый арестован без права на залог.
В ходе расследования установлено, что 26-летний житель Черноморска решил завладеть средствами сотрудника коммерческой организации и договорился с ним о встрече для осуществления денежных операций.
Мужчина приехал на автомобиле по указанному адресу. В машину сразу подсел нападающий и начал угрожать оружием. После угроз он ударил мужчину рукояткой пистолета, схватил его сумку с крупной суммой средств и скрылся.
Пострадавший пытался догнать мужчину, но тот начал отстреливаться, сделав 4 выстрела. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия на другом автомобиле.
В результате преступных действий пострадавшему был нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен.
В понедельник, 11 сентября, сотрудники Черноморского отдела полиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.
Следствие устанавливает других возможных фигурантов преступления. Досудебное расследование продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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