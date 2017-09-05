11:44 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция обнародовала новые подробности ночного взрыва на Люстдорфской дороге — неизвестный сначала стрелял в двоих мужчин, а затем бросил гранату, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области со ссылкой на информацию Киевского ОП в г. Одесса.

По информации отдела, 14 сентября в 00:40 в полицию поступило сообщение о взрыве гранаты возле кафе на Люстдорфской дороге.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники немедленно прибыли на место происшествия.

Предварительно установлено, что между неизвестным мужчиной и продавщицей торгового объекта возникла ссора. К ним подошли двое одесситов, которые вступились за женщину. Злоумышленник во время конфликта выстрелил из пистолета в 36-летнего местного жителя, затем бросил в сторону второго, 30-летнего мужчины, гранату. В результате взрыва одессит получил осколочные ранения ног, а злоумышленник скрылся.

Двое пострадавших были госпитализированы.

С места происшествия изъяты смывы различных веществ, металлическая скоба и осколки от гранаты «РГД-5».

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Полиция устанавливает личность правонарушителя, принимаются меры по его задержанию.