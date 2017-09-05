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Полиция обнародовала новые подробности ночного взрыва на Люстдорфской дороге
11:44 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция обнародовала новые подробности ночного взрыва на Люстдорфской дороге — неизвестный сначала стрелял в двоих мужчин, а затем бросил гранату, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области со ссылкой на информацию Киевского ОП в г. Одесса.
По информации отдела, 14 сентября в 00:40 в полицию поступило сообщение о взрыве гранаты возле кафе на Люстдорфской дороге.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники немедленно прибыли на место происшествия.
Предварительно установлено, что между неизвестным мужчиной и продавщицей торгового объекта возникла ссора. К ним подошли двое одесситов, которые вступились за женщину. Злоумышленник во время конфликта выстрелил из пистолета в 36-летнего местного жителя, затем бросил в сторону второго, 30-летнего мужчины, гранату. В результате взрыва одессит получил осколочные ранения ног, а злоумышленник скрылся.
Двое пострадавших были госпитализированы.
С места происшествия изъяты смывы различных веществ, металлическая скоба и осколки от гранаты «РГД-5».
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Полиция устанавливает личность правонарушителя, принимаются меры по его задержанию.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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