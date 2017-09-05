Правоохранители разоблачили на взятке работника Киевской райадминистрации в Одессе

16:24 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 сентября, сотрудники Одесской местной прокуратуры № совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями Малиновского отдела полиции разоблачили на взятке главного специалиста одного из отделов Киевской районной администрации в г. Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, установлено, что чиновник получил 3 тыс. грн. неправомерной выгоды от гражданина за несоставление административного протокола и непрепятствование торговле, а также за согласование документации для размещения объектов уличной торговли.

Проводятся первоочередные следственные действия.