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Правоохранители разоблачили на взятке работника Киевской райадминистрации в Одессе
16:24 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 сентября, сотрудники Одесской местной прокуратуры № совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями Малиновского отдела полиции разоблачили на взятке главного специалиста одного из отделов Киевской районной администрации в г. Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, установлено, что чиновник получил 3 тыс. грн. неправомерной выгоды от гражданина за несоставление административного протокола и непрепятствование торговле, а также за согласование документации для размещения объектов уличной торговли.
Проводятся первоочередные следственные действия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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