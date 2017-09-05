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Неизвестные подожгли мемориал «Героям Небесной сотни» в Ананьеве
16:20 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские Ананьевского отделения полиции Подольского ОП устанавливают лиц, которые подожгли мемориал, установленный в честь героев Небесной сотни и воинов, погибших в АТО на Востоке Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в дежурную часть Ананьевского отделения полиции поступило сообщение о том, что был поврежден мемориал героям Небесной сотни.

При осмотре места происшествия было установлено, что неизвестные лица подложили резиновые шины под металлический стенд с фотографиями и подожгли их. Часть стенда обгорела, других повреждений мемориал не получил.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших эти противоправные действия.

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