«Правоохранители выявили преступную схему сохранения за Курченко имущества «ОНПЗ»», — облпрокуратура

16:09 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области совместно с Управлением Службы безопасности в области и органами Национальной полиции в ходе расследования сделок с нефтепродуктами разоблачили преступную схему, по которой планировалось сохранение имущества «ОНПЗ» за главным фигурантом дела — Сергеем Курченко и его сообщниками, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, «установлено, что в 2014 году между должностными лицами «ОНПЗ» при содействии сотрудников банковского учреждения заключена мнимая сделка о передаче в ипотеку российскому банку всего имущества нефтеперерабатывающего завода — будто бы в обеспечение исполнения кредитных обязательств перед иностранной компанией, подконтрольной С. Курченко.

Таким действиями злоумышленники планировали помешать возможной конфискации завода в пользу государства.

По данным следствия, для заключения сделки два оценщика, которых привлекло банковское учреждение, по заказу изготовили поддельные акты оценки недвижимого имущества и земельных участков «ОНПЗ». Сейчас эти лица признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 УК Украины (составление, выдача заведомо ложных официальных документов; такие действия, совершенные оценщиком)».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.