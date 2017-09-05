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«Правоохранители выявили преступную схему сохранения за Курченко имущества «ОНПЗ»», — облпрокуратура
16:09 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области совместно с Управлением Службы безопасности в области и органами Национальной полиции в ходе расследования сделок с нефтепродуктами разоблачили преступную схему, по которой планировалось сохранение имущества «ОНПЗ» за главным фигурантом дела — Сергеем Курченко и его сообщниками, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, «установлено, что в 2014 году между должностными лицами «ОНПЗ» при содействии сотрудников банковского учреждения заключена мнимая сделка о передаче в ипотеку российскому банку всего имущества нефтеперерабатывающего завода — будто бы в обеспечение исполнения кредитных обязательств перед иностранной компанией, подконтрольной С. Курченко.

Таким действиями злоумышленники планировали помешать возможной конфискации завода в пользу государства.

По данным следствия, для заключения сделки два оценщика, которых привлекло банковское учреждение, по заказу изготовили поддельные акты оценки недвижимого имущества и земельных участков «ОНПЗ». Сейчас эти лица признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 УК Украины (составление, выдача заведомо ложных официальных документов; такие действия, совершенные оценщиком)».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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