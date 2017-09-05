Одесская нацполиция получила новые патрульные автомобили

15:32 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня у памятника Дюку де Ришелье 89 патрульных экипажей Одесского региона в торжественной обстановке получили сертификаты и ключи от автомобилей«Мицубиси аутлендер» и «Рено», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На церемонии присутствовали первый заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой, губернатор Максим Степанов, председатель облсовета Анаолий Урбанский, мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин, начальники подразделений и пунктов полиции региона, курсанты ОГУВД, гости города.

Первый замминистра МВД С. Яровой заявил: «Сегодняшнее событие существенно улучшит качество работы местной полиции. Мы совсем недавно, 2 месяца назад, вместе с министром МВД Украины Арсеном Аваковым вручали автомобили в Измаиле. Теперь мы можем говорить о развёртывании патрульной службы в Болграле и Измаиле, чтобы усилить охрану правопорядка. Постепенно решаем вопрос с обеспечением техникой, безусловно, благодаря огромной помощи губернатора Максима Степанова, главы облсовета Анатолия Урбанского и мэра Одессы Геннадия Труханова».

Председатель ОГА, в свою очередь, отметил, что «Сегодня прекрасное событие. Мы думали, что в рамках областной программы удастся обеспечить местную национальную полицию только 77 автомобилями, что я раннее предложил, а поддержал весь областной депутатский корпус. Я сразу это внёс в свой стратегический план действий «Разумный регион»... И вот сейчас это всё стало реальностью, есть конкретные автомобили, которые поедут в наши города и районы. Я уверен, что наша жизнь станет безопасней, это очень важно».

«Тяжело требовать безопасности у сотрудников полиции, когда они не обеспечены абсолютно элементарными вещами и снаряжением в виде автомобилей. Теперь любой вызов будет занимать не более 15 минут на самые отдалённые точки. Это очень важно, поскольку была масса примеров, когда полицейские не успевали доехать. Как на случай разбойного нападения в Килийском районе, Подольске и т.д. Теперь у нас таких случаев не будет, и мы сделали ещё один шаг, чтобы существенно снизить преступность и не останавливаться на той положительной динамике, которая уже есть», — также отметил губернатор.

«Хотелось бы сказать большое человеческое, мужское спасибо министерству МВД, обладминистрации, мэрии, облсовету за техническую поддержку Нацполиции. Одесская полиция не подведёт, могу вас заверить. Лозунг «служить и защищать» для нас — прежде всего!», — поблагодарил глава ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Благодарности и напутствия высказал также Одесский городской голова Геннадий Труханов: «Особая благодарность руководству МВД, подразделениям Национальной полиции. Всем тем, кто сегодня ежедневно выполняет боевую задачу в мирных городах по обеспечению правопорядка и безопасности. Своё отношение и своё взаимодействие с подразделениями Нацполиции мы демонстрируем совместными усилиями и делами. Наша программа «Безопасный город» одна из лучших в Украине и она сегодня в действии... Мы все едины в том, что люди, жители нашего города хотят жить в мире и безопасности. И вот здесь мы подставляем плечо друг другу, не разделяя зоны ответственности, а работая сообща, консолидируя все наши силы и возможности. И сегодняшнее событие — яркое тому подтверждение. Считаю, что вместе нам по плечу решение всех задач, которые будут перед нами стоять по обеспечению безопасности. Я желаю вам удачи, сберечь себя, обеспечить безопасность, добросовестно выполнить свои обязанности. А мы, в меру наших возможностей будем помогать, защищать все подразделения. С праздником вас!».

Как рассказали специалисты, все переданные сегодня автомобили был закуплены по системе ПРОЗОРРО. Критериями отбора служили цена-качество, расход бензина (не более 7 л на 100 км), «поведение» на скользкой, замёршей дороге, техническая возможность «вытащить» застрявшие машины, наличие кондиционера в салоне, возможность подобрать запчасти.