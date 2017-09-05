ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Презентация альманаха «Юго-Запад. Одесика»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




75 подпольных игорных заведений ликвидировали правоохранители в Одессе с начала августа
10:15 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение августа-сентября правоохранители ликвидировали 75 незаконных игорных заведений на территории Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, только в ходе рейдов 6-7 сентября сотрудники прокуратуры области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями ГУНП в области прекратили деятельность 29 игорных заведений, где незаконно предоставлялись услуги по доступу к азартным играм под видом продажи государственных лотерейных билетов.

В помещениях игорных заведений были проведены санкционированные обыски и изъято 125 единиц компьютерной техники, средства, полученные от преступной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:34 12.09.2017
«7 километр» передал благотворительную помощь детям-сиротам, оставшимся в зоне АТО
17:28 12.09.2017
Начат очередной этап капремонта транспортной развязки в районе Пересыпских мостов
16:09 12.09.2017
«Правоохранители выявили преступную схему сохранения за Курченко имущества «ОНПЗ»», — облпрокуратура
15:32 12.09.2017
Одесская нацполиция получила новые патрульные автомобили
13:14 12.09.2017
Одесская спортсменка вошла в тройку сильнейших шашистов мира


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.726