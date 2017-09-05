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75 подпольных игорных заведений ликвидировали правоохранители в Одессе с начала августа
10:15 / 12.09.2017
ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение августа-сентября правоохранители ликвидировали 75 незаконных игорных заведений на территории Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, только в ходе рейдов 6-7 сентября сотрудники прокуратуры области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями ГУНП в области прекратили деятельность 29 игорных заведений, где незаконно предоставлялись услуги по доступу к азартным играм под видом продажи государственных лотерейных билетов.
В помещениях игорных заведений были проведены санкционированные обыски и изъято 125 единиц компьютерной техники, средства, полученные от преступной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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