14:41 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители расследуют факт наезда трамвая на женщину-пешехода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, «сегодня по спецлинии «102» поступило сообщение врача о том, что в городскую клиническую больницу доставлена 26-летнюю женщину с травмой в виде повреждения обеих ног.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются полные обстоятельства происшествия».

По информации КП «Одесгорэлектротранс», «в 08:50 вагон маршрута №28 двигался по улице Пастера в направлении улицы Старопортофранковской. Водитель вагона увидела, что из-за припаркованного авто в сторону трамвайного полотна в темпе спокойного бега движется девушка. Водитель применила экстренное торможение и одновременно подала звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Пострадавшая с серьезными травмами была экстренно этапирована в больницу».

По данным СМИ, девушка упала на рельсах из-за чего в дальнейшем произошёл наезд.