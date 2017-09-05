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Правоохранители расследуют факт наезда трамвая на женщину-пешехода
14:41 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители расследуют факт наезда трамвая на женщину-пешехода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, «сегодня по спецлинии «102» поступило сообщение врача о том, что в городскую клиническую больницу доставлена 26-летнюю женщину с травмой в виде повреждения обеих ног.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются полные обстоятельства происшествия».

По информации КП «Одесгорэлектротранс», «в 08:50 вагон маршрута №28 двигался по улице Пастера в направлении улицы Старопортофранковской. Водитель вагона увидела, что из-за припаркованного авто в сторону трамвайного полотна в темпе спокойного бега движется девушка. Водитель применила экстренное торможение и одновременно подала звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Пострадавшая с серьезными травмами была экстренно этапирована в больницу».

По данным СМИ, девушка упала на рельсах из-за чего в дальнейшем произошёл наезд.

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Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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