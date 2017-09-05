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Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели студента
11:34 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели студента, выпавшего из окна девятого этажа помещения учебного корпуса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что из окна 9 этажа помещения учебного корпуса одного из местных вузов выпал студент.
Для детального установления всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Первоочередные мероприятия позволили установить, что юноша решил таким образом свести счеты с жизнью. При этом умерший оставил при себе несколько предсмертных записок.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят дальнейшую проверку.
По данным СМИ, погибший — студент политехнического университета.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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