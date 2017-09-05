11 правоохранителей получили телесные повреждения при попытке одесского экс-губернатора прорваться через границу

09:42 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 10 сентября, около 20:00 на украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини» «группа агрессивно настроенных лиц устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась в пункт пропуска и способствовала незаконному пересечению государственной границы группой лиц среди которых были Михаил Саакашвили и народные депутаты Украины», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

По данным пресс-службы, участники акции, пытаясь пройти через ограничительную линию из полицейских, повалили их на землю и нанесли правоохранителям телесные повреждения.

За медицинской помощью обратились 11 полицейских, из которых пятеро — работники патрульной полиции и шестеро — бойцы полка полиции особого назначения. Медики диагностировали у них закрытые травмы головы и грудной клетки. Полицейским оказана медицинская помощь на месте без последующей госпитализации.

Помощник председателя Госпогранслужбы — пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что «еще до того, как Михаил Саакашвили заехал в пункт пропуска, пограничников начали провоцировать». Он также добавил, что одному военнослужащему порвали одежду, а с других пограничников начали срывать погоны.

Полиция Львовщины внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Ранее политическая сила экс-губернатора активно приглашала журналистов присутствовать при пересечении Михеилом Саакашвили государственной границы — планировалось, что это произойдёт в пункте пропуска «Краковец». Там были усилены меры безопасности.

По информации пресс-центра «Укрзализныци», 10 сентября поезд «Перемышль – Киев» был задержан «из-за отказа лица, не имеющего законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд».

По данным СМИ, предполагаемый маршрут въезда политика в Украину несколько раз менялся.