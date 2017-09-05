Правоохранители задержали на одесском вокзале подозреваемого в торговле людьми

11:27 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники совместно с правоохранителями задержали на одесском железнодорожном вокзале 26-летнего мужчину, подозреваемого в торговле людьми, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, 7 сентября представители оперативно-розыскного управления Южного РУ Госпогранслужбы Украины совместно с работниками ГУНП и прокуратуры в Одесской областизадержали на перроне Одесского железнодорожного вокзала 26-летнего гражданина.

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Установлено, что в сговоре со своим 20-летним братом и жителем Республики Германия он в течение года убеждал женщин-переселенок из зоны АТО в получении крупных средств при условии предоставления ими сексуальных услуг за рубежом.

Задержанный и его сообщники совершили вербовку и попытку перемещения через государственную границу Украины трех гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Германии.

Во время вербовки женщинам оплатили получение визовых и проездных документов для выезда с территории Украины в Германию через Республику Польша. При этом последних предупредили, что потраченные средства они должны будут отработать, предоставляя сексуальные услуги, тем самым втянув жертв в долговую зависимость.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении.

Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и задержание других причастных лиц.