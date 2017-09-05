Одесские правоохранители ликвидировали ещё 7 игорных заведений в Одессе

10:21 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе совместного рейда работники прокуратуры и полиции ликвидировали 7 незаконных игорных заведения в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 6 сентября сотрудники прокуратуры области совместно с работниками УЗЭ в Одесской области ДЗЭ Нацполиции Украины и следователями ГУНП в области в ходе расследования уголовного производства ликвидировали 7 незаконных игорных заведений, расположенных на территории Одессы.

В помещениях правоохранители провели санкционированные обыски, в результате которых обнаружено и изъято 89 единиц компьютерной техники для доступа к азартным играм, а также 60 тыс. грн., полученных от преступной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины продолжается.