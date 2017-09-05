Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители проверяют сообщение о минировании бизнес-центра 14:08 / 07.09.2017 ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют сообщение о минировании бизнес-центра «Солнечный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 7 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, сегодня в 13:42 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован бизнес-центр «Солнечный» на ул. Солнечной. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. версия для печати