Прокуратура добилась передачи облсовету помещения в историческом здании на Ланжероновской

16:00 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области через суд добилась отмены права собственности горсовета на помещение в историческом центре Одессы и передачи его в распоряжение облсовету, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Одесской области к Одесскому городскому совету. Исковые требования прокуратуры заключались в признании недействительными решений, свидетельства о праве собственности горсовета и признании права собственности на нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 131 кв. м.

«Указанная недвижимость относится к совместной собственности территориальных громад области, в связи с этим распоряжаться этим имуществом уполномочен Одесский областной совет», — пояснили в пресс-службе.

Указанное помещение расположено в здании на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской и является памятником культурного наследия местного значения (доходный дом Л. Григорьевой), возведенным в 1913 году.