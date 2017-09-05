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Прокуратура добилась передачи облсовету помещения в историческом здании на Ланжероновской
16:00 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области через суд добилась отмены права собственности горсовета на помещение в историческом центре Одессы и передачи его в распоряжение облсовету, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Одесской области к Одесскому городскому совету. Исковые требования прокуратуры заключались в признании недействительными решений, свидетельства о праве собственности горсовета и признании права собственности на нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 131 кв. м.

«Указанная недвижимость относится к совместной собственности территориальных громад области, в связи с этим распоряжаться этим имуществом уполномочен Одесский областной совет», — пояснили в пресс-службе.

Указанное помещение расположено в здании на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской и является памятником культурного наследия местного значения (доходный дом Л. Григорьевой), возведенным в 1913 году.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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