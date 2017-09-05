|
|
Прокуратура добилась передачи облсовету помещения в историческом здании на Ланжероновской
16:00 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области через суд добилась отмены права собственности горсовета на помещение в историческом центре Одессы и передачи его в распоряжение облсовету, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Одесской области к Одесскому городскому совету. Исковые требования прокуратуры заключались в признании недействительными решений, свидетельства о праве собственности горсовета и признании права собственности на нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 131 кв. м.
«Указанная недвижимость относится к совместной собственности территориальных громад области, в связи с этим распоряжаться этим имуществом уполномочен Одесский областной совет», — пояснили в пресс-службе.
Указанное помещение расположено в здании на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской и является памятником культурного наследия местного значения (доходный дом Л. Григорьевой), возведенным в 1913 году.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:41 06.09.2017
16:53 06.09.2017
Эксперты-железнодорожники из 5 стран обсуждают в Одессе международный транспортный маршрут «Юг – Запад»
15:47 06.09.2017
Дополнительные автобусы обещают пустить в сторону поселка Котовского на время ремонта трамвайной развязки
15:23 06.09.2017
14:46 06.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.682
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»