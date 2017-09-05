Контрабандную брендовую одежду на 12 миллионов гривен конфисковали в Одесском порту

15:23 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Три контейнера с незадекларированными рубашками известных мировых брендов обнаружили правоохранители Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с представителями Управления защиты экономики Национальной полиции Украины в Одесской области и следователями Генеральной прокуратуры Украины проводили оперативные мероприятия в рамках уголовного производства по недопущению незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины.

В результате следственных действий правоохранители обнаружили 3 контейнера, которые прибыли в Одесский морской порт с грузом, заявленным как «искусственные цветы». В действительности контейнеры заполнены ящиками с рубашками известных мировых брендов общим количеством 110 тыс. штук и стоимостью около 12,1 млн. грн.

Товар изъят представителями Генеральной прокуратуры Украины.

Проводятся дальнейшие следственные действия.