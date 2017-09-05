|
|
Контрабандную брендовую одежду на 12 миллионов гривен конфисковали в Одесском порту
15:23 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Три контейнера с незадекларированными рубашками известных мировых брендов обнаружили правоохранители Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации сектора, оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с представителями Управления защиты экономики Национальной полиции Украины в Одесской области и следователями Генеральной прокуратуры Украины проводили оперативные мероприятия в рамках уголовного производства по недопущению незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины.
В результате следственных действий правоохранители обнаружили 3 контейнера, которые прибыли в Одесский морской порт с грузом, заявленным как «искусственные цветы». В действительности контейнеры заполнены ящиками с рубашками известных мировых брендов общим количеством 110 тыс. штук и стоимостью около 12,1 млн. грн.
Товар изъят представителями Генеральной прокуратуры Украины.
Проводятся дальнейшие следственные действия.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:41 06.09.2017
16:53 06.09.2017
Эксперты-железнодорожники из 5 стран обсуждают в Одессе международный транспортный маршрут «Юг – Запад»
16:00 06.09.2017
15:47 06.09.2017
Дополнительные автобусы обещают пустить в сторону поселка Котовского на время ремонта трамвайной развязки
14:46 06.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.702
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»