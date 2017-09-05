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Правоохранители выясняют обстоятельства попытки похищения 10-летней девочки в центре Одессы
11:19 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проводят проверку на причастность местной жительницы к совершению ею неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в Приморский ОП обратилась местная жительница с заявлением о совершении неправомерных действий в отношении ее малолетней дочери.

Заявительница пояснила, что, когда ее 10-летняя дочь возвращалась домой, на одной из улиц города ребёнка начала преследовать неизвестная женщина и уговаривать остаться с ней. Девочка, испугавшись, обратилась за помощью к охране музея, а охранники вызвали на место происшествия полицию.

Для детального выяснения обстоятельств всех участников события пригласили в Приморский отдела полиции.

«Поскольку указанное событие не содержит признаков уголовного преступления, проводится проверка личности гражданки, на которую указала заявительница, а также решается вопрос о привлечении данной гражданки к административной ответственности», — заявили в отделе.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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