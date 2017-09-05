Месячник добровольной сдачи оружия начинается в области 6 сентября

17:47 / 04.09.2017

ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 6 сентября по 6 октября в рамках всеукраинской операции «Оружие и взрывчатка» в Одесской области будет проходить добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, с целью стабилизации криминогенной ситуации, обеспечения стабильности и спокойствия в регионе с 6 сентября по 6 октября на территории государства проводятся профилактические мероприятия, связанные с изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Качественное проведение этих мероприятий невозможно без всесторонней поддержки и помощи общественности.

Полиция обращается к жителям города и области с предложением о необходимости сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, ими, в соответствии с требованиями статьи 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.

При этом пригодное для дальнейшего использования охотничье огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, холодное оружие, а также специальные средства травматического действия отечественного производства граждане могут зарегистрировать в личное пользование.

«Полицейские напоминают, что незарегистрированное оружие — это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, случаются, как со взрослыми гражданами, так и с несовершеннолетними», — добавили в отделе.