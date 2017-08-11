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«На месте ДТП в Черноморске взрыва автомобиля не было», — ГУНП
14:19 / 02.09.2017
ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция области прела проверку сообщения о взрыве автомобиля в г. Черноморск и установила, что в результате столкновения двух транспортных средств вырвало клапаны двигателя, что сопровождалось характерным звуком, который очевидцы происшествия приняли за взрыв, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, сегодня по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в г. Черноморск на проспекте Мира взорвался автомобиль. Водитель транспортного средства госпитализирован в медицинское учреждение.
По предварительной версии, на дороге произошло столкновение между автомобилями «Мерседес» и «Хонда», в результате чего в автомобиле «Хонда» взорвалась газовая установка. С места происшествия был обеспечен отвод транспорта и эвакуация людей. Однако в дальнейшем информация о взрыве автомобиля не нашла объективного подтверждения. Установлено, что водитель «Хонды» не справился с управлением и допустил столкновение с маршрутным такси. По предварительным выводам экспертов, в результате столкновения вырвало клапаны двигателя, что сопровождалось характерным звуком, который очевидцы происшествия приняли за взрыв.
Также по предварительным выводам врачей, водитель «Хонды» в ДТП не получил никаких ранений, однако находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания первой помощи по выведению из состояния алкогольного опьянения.
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