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Полиция проводит проверку по факту ночной стрельбы на Куликовом поле
12:18 / 02.09.2017

ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит проверку по факту ночной стрельбы на Куликовом поле, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, ночью по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на Куликовом поле двое неизвестных произвели два выстрела из травматического оружия в 30-летнего одессита.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

В ходе проверки потерпевший сообщил, что на Куликовом поле с ним вступили в конфликт двое неизвестных, которые совершили в его сторону два выстрела из травматического оружия и с места происшествия скрылись.

Предварительно установлено, что мужчина получил непроникающие ранения брюшной полости и левого бедра.

С места происшествия изъята гильза от травматического оружия, которая направлена на экспертное исследование. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению личностей правонарушителей. Досудебное расследование продолжается.

По данным СМИ, пострадавший — лидер одесского отделения молодежного движения «Сокол» Георгий Бариленко, а в самой организации нападение на их члена связывают с протестным движением «Сокола» против застройки парковой зоны на 5 ст. Большого Фонтана.

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