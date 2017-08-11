«Подозрительная коробка» на одесском вокзале оказалась муляжом металлоискателя

16:44 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В «подозрительной коробке», из-за которой сегодня была проведена эвакуация работников и посетителей одесского железнодорожного вокзала, оказался «муляж металлоискателя», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, прибывшие на место вызова специалисты взрывотехнического управления установили, что «на лестнице вокзала находился муляж металлоискателя».