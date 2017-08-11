|
|
«Подозрительная коробка» на одесском вокзале оказалась муляжом металлоискателя
16:44 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В «подозрительной коробке», из-за которой сегодня была проведена эвакуация работников и посетителей одесского железнодорожного вокзала, оказался «муляж металлоискателя», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, прибывшие на место вызова специалисты взрывотехнического управления установили, что «на лестнице вокзала находился муляж металлоискателя».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:52 01.09.2017
17:01 01.09.2017
16:37 01.09.2017
16:19 01.09.2017
15:20 01.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.247
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»