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Правоохранители проверяют подозрительную коробку и эвакуируют посетителей одесского вокзала
14:27 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют подозрительную коробку, обнаруженную на железнодорожном вокзале Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня около 13:55 к пешему патрулю полиции обратился гражданин, сообщив, что у колонны на центральном входе на железнодорожный вокзал он обнаружил подозрительную коробку, перемотанную изолентой.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.
Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников.
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Сергей Гриневецкий
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