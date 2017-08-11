Правоохранители проверяют подозрительную коробку и эвакуируют посетителей одесского вокзала

14:27 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют подозрительную коробку, обнаруженную на железнодорожном вокзале Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня около 13:55 к пешему патрулю полиции обратился гражданин, сообщив, что у колонны на центральном входе на железнодорожный вокзал он обнаружил подозрительную коробку, перемотанную изолентой.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.

Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников.