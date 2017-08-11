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Передано в суд дело мошенника, собиравшего с предприятий средства якобы для участников АТО
11:15 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении мошенника, который собирал с предприятий средства под видом «благотворительности на нужды АТО», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 190 УК Украины в отношении мужчины, подозреваемого в мошенничестве и причастности к созданию фиктивной благотворительной организации.
Установлено, что подозреваемый действовал в сговоре с другими лицами из г. Киев. Созданный ими благотворительный фонд более полугода занимался сбором средств якобы на нужды украинских военнослужащих, находящихся в зоне АТО.
Мошенники занимались поиском в сети интернет реквизитов крупных предприятий, в том числе на территории Одесской области. В дальнейшем злоумышленники, представляясь должностными лицами облгосадминистраций, обращались по телефону к руководству предприятий с просьбой оказать благотворительную помощь раненым военнослужащим и присылали на электронный адрес поддельные реквизиты и правоустанавливающие документы своего фонда. После поступления средств на счета организации злоумышленники снимали их в банкоматах и использовали для собственных нужд.
В результате указанных преступных действий пострадали более 10 предприятий в Одесской области, а сумма ущерба составляет более 100 тыс. гривен.
Во время обыска в одном из домов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, черновые записи со схемами преступной деятельности.
Мошенник был разоблачён в июне этого года сотрудниками прокуратуры и Причерноморского управления киберполиции ГКЧП Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.
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