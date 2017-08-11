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Полиция обещает принять повышенные меры безопасности во время празднования Дня города
10:12 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство полиции Одесской области уделяет особое внимание вопросу обеспечения общественной безопасности во время празднования Дня города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, об этом заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции области Сергей Махотин.
Во время брифинга на тему обеспечения общественной безопасности во время празднования 223-й годовщины основания Одессы С. Махотин отметил, что в праздничных мероприятиях примут участие около 100 тыс. человек. Поэтому вопросу обеспечения общественной безопасности уделяется значительное внимание руководства полиции Одесской области.
«2 сентября с 15 часов в центральной части города будет ограничено движение транспорта. Указанные ограничения будут действовать для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта: скорой помощи, пожарной службы, автомобилей коммунальных предприятий и правоохранительных органов», — рассказал замначальника ГУНП.
Он также отметил, что с целью обеспечения безопасности граждан созданы фильтрационно-пропускные пункты, на которых правоохранители с металлоискателями будут проверять граждан на наличие каких-либо запрещенных предметов: оружия, взрывчатки, гранат и др.
«Обращаюсь ко всем одесситам и гостям города с призывом с пониманием отнестись к ограничениям, которые в этот день будут вводиться правоохранителями. Все эти меры принимаются исключительно для Вашей безопасности», — подчеркнул С. Махотин.
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Сергей Гриневецкий
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