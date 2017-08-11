Правоохранители ликвидировали ещё 3 игорных заведения в Одессе

10:51 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики ГУНП в области пресекли незаконную деятельность 3 игорных заведений на территории г. Одесса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 28 августа, в помещениях подпольных заведений правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли более 30 компьютерных системных блоков, с помощью которых осуществлялся доступ к азартным играм.

Кроме того, изъято более 15 тыс. грн., полученных в результате преступной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) продолжается.