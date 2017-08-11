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Правоохранители ликвидировали ещё 3 игорных заведения в Одессе
10:51 / 31.08.2017
ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики ГУНП в области пресекли незаконную деятельность 3 игорных заведений на территории г. Одесса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, 28 августа, в помещениях подпольных заведений правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли более 30 компьютерных системных блоков, с помощью которых осуществлялся доступ к азартным играм.
Кроме того, изъято более 15 тыс. грн., полученных в результате преступной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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