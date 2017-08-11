Объявлено о подозрении судье, незаконно передавшей частным лицам базы отдыха в Затоке

11:23 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщено о подозрении бывшей судье Белгород-Днестровского суда, которая вынесла решения, незаконно передающие частным лицам право собственности на базы отдыха, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 29 августа следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области уведомили бывшую судью Белгород-Днестровского горрайонного суда о подозрении в вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Следствием установлено, что судья приняла 10 заведомо неправосудных решений по гражданским делам, незаконно признав за частными лицами право собственности на недвижимое имущество, в том числе, на базы отдыха в пгт. Затока и г. Белгород-Днестровский.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности, поскольку указанное лицо в настоящее время работает в Государственной миграционной службе в Одесской области.