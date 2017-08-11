ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Объявлено о подозрении судье, незаконно передавшей частным лицам базы отдыха в Затоке
11:23 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщено о подозрении бывшей судье Белгород-Днестровского суда, которая вынесла решения, незаконно передающие частным лицам право собственности на базы отдыха, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 29 августа следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области уведомили бывшую судью Белгород-Днестровского горрайонного суда о подозрении в вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Следствием установлено, что судья приняла 10 заведомо неправосудных решений по гражданским делам, незаконно признав за частными лицами право собственности на недвижимое имущество, в том числе, на базы отдыха в пгт. Затока и г. Белгород-Днестровский.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности, поскольку указанное лицо в настоящее время работает в Государственной миграционной службе в Одесской области.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
18:10 30.08.2017
В ряде домов жилмассива Таирова завтра не будет воды
17:48 30.08.2017
Начались работы по восстановлению ещё одного фонтана в парке Шевченко
17:23 30.08.2017
Завтра завершается онлайн-голосование за участников проекта «100 влиятельных одесситов»
16:34 30.08.2017
Сразу две торжественные церемонии посвящения в мир знаний пройдут 1 сентября в ОНУ имени Мечникова
16:05 30.08.2017
Odessa Light Fest 2017 откроется в Одессе 1 сентября


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.989