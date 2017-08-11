Суд отказал прокуратуре в отзыве судей по делу о событиях 2 мая на Греческой

10:47 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области потребовала отвода судей по делу 2 мая (в части событий на ул. Греческая и Греческой площади) в связи с грубыми нарушениями процессуальных норм, однако суд отказался удовлетворить это требование, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, прокуратура области по поручению Генеральной прокуратуры Украины поддерживает государственное обвинение в уголовном производстве по факту трагических событий, которые произошли 2 мая 2014 г. на ул. Греческая и Греческой площади в г. Одессе (ч. 2 ст. 263 и ч. 2 ст. 294 УК Украины).

Данный обвинительный акт рассматривается коллегией судей Ильичевского городского суда Одесской области.

Во вторник, 29 августа, прокурором был заявлен отвод судьям «в связи с допущением ими ряда грубых нарушений во время судебного разбирательства, что в дальнейшем является безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве».

В частности, по информации пресс-службы, «суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, не только выйдя за пределы своих полномочий, но и при отсутствии участников судебного производства. Кроме того, судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда».

С целью недопущения освобождения обвиняемых по делу в связи с истечением срока содержания под стражей (который заканчивался 29 августа), прокурором подано заявление об отводе судей после продления меры пресечения.

Однако суд отказал в удовлетворении отвода судей.